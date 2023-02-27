Пользователям отменили рейсы, купить билет на дату после 14 марта уже нельзя.

Венгерская авиакомпания Wizz Air с 14 марта приостанавливает полеты в Молдову и из страны. Как сообщает hotnews.ro, лоукостер сделал это из-за повышенного риска, который растет в последнее время.

В своем заявлении компания отметила, что воздушное пространство над Молдовой перестает быть безопасным. В то же время лоукостер будет продолжать следить за ситуацией, держа контакт с органами, которые отвечают за безопасность в стране.

"Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом для Wizz Air, и в результате недавних событий в Молдове и высокого, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняло трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы из и в аэропорт Кишинев с 14 марта", - говорится в заявлении компании.

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Информация также была подтверждена Органом гражданской авиации Молдовы. Там обещали сообщить о деталях позже.

Wizz Air также сообщил, что румынский аэропорта в Яссах, который расположен в 25-ти километрах от молдавской границы, продолжит свою работу. Лоукостер увеличит там количество рейсов, в частности в Барселону, Бергамо, Берлин, Милан,Болонью, Рим, Ларнаку и Лондон.

Компания была представлена в Молдове лишь в одном аэропорту – в Кишиневе. Оттуда в последнее время самолеты летали в 12-ти направлениях. Билеты на даты после 14 марта купить уже нельзя.

Пока Wizz Air на официальном сайте никак не оповестил пользователей. Правда в Twitter компания ответила на обращение пользователя об отмене рейсов.

"К сожалению, на данный момент у нас нет никакой информации об этом. Пожалуйста, следите за новостями на нашем веб-сайте", - говорится в сообщении.

Воздушное пространство Молдовы: что известно

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Молдова закрывала свое воздушное пространство для гражданских самолетов, однако впоследствии сняла такой запрет.

Wizz Air в прошлом году уже закрывал свою базу в Молдове. Тогда российская ракета впервые пролетела в воздушном пространстве страны.

14 февраля в Молдове снова закрыли воздушное пространство из-за неизвестного летающего объекта. Тогда график рейсов претерпел изменения, однако отмен не было.

В Молдове заявили о том, что в случае атаки России их ПВО не справится, поэтому страну будет защищать украинская, румынская и натовская противовоздушная оборона.

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