Теперь самолеты Wizz Air не будут оставаться в Кишиневе на ночь, также будут отменены некоторые рейсы.

Венгерский лоукостер Wizz Air решил с 1 декабря 2022 года закрыть свою базу в Кишиневе, так что теперь самолеты компании не будут дислоцироваться на территории Молдовы.

Об этом сообщает Pro TV со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Такое решение руководство Wizz Air приняло из-за запущенных в сторону Украины российских ракет, которые недавно пролетели над воздушным пространством Республики Молдова.

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"После тщательной оценки рисков и учитывая риски закрытия воздушного пространства в Республике Молдова, мы скорректировали нашу зимнюю программу на 2022-2023 годы из Кишинева, чтобы обеспечить ее постоянное выполнение. Чтобы минимизировать общие сбои для наших молдавских клиентов, мы изменим выполнения большинства наших рейсов на прилет в Кишинев из баз в других городах сети Wizz Air с 1 декабря 2022 года", – говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что до 30 ноября 2022 года Wizz Air продолжит выполнять рейсы из Кишинева в Австрию, Бельгию, Кипр, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Испанию и Великобританию.

С 1 декабря 2022 года Wizz Air будет выполнять рейсы в Кишинев из Австрии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Великобритании. Рейсы из Кишинева в Париж Бове, Брюссель Шарлеруа, Базель-Мюлузу и Турин будут прекращены.

Закрытие воздушного пространства из-за войны в Украине

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации.

Таким образом, украинцы могут перемещаться по миру только через аэропорты соседних стран, в том числе через Молдову, где единственным действующим гражданским аэродромом остается аэропорт Кишенева.

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