Мощной собственной противовоздушной обороны в Молдове нет.

В Кишиневе понимают, что Россией могут быть осуществлены ракетные удары по территории страны. Как сообщил бывший министр обороны Молдовы Анатоль Шалару в эфире Эспрессо, от воздушных атак страну могут защитить украинцы и румыны.

"Ракетные удары по Молдове могут быть, мы ничего не исключаем, потому что Россию возглавляют психически больные люди. Они могут пойти на все. У нас идут разговоры о том, что Украина может сбивать более половины ракет и Румыния также здесь есть база НАТО. Есть радары, которые могут следить за этими ракетами с момента запуска и их могут сбивать", - заявил Шалару.

В частности он отметил, что и противовоздушная оборона Североантлантического альянса может работать на защиту территории Молдовы.

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"Более половины сбивать ПВО Украины, остальные - румынское и натовское ПВО. Мы можем ожидать любых действий, но им это не поможет, как в Украине. К сожалению, у Молдовы нет своей современной ПВО, которая будет сбивать эти ракеты", - добавил экс-чиновник.

Российские обстрелы Украины, которые уже задели Молдову

31 октября прошлого года в Молдове впервые нашли обломок ракеты после российского массового обстрела Украины. Тогда пострадал один из населенных пунктов.

Со временем случаи, когда российские ракеты заходили в воздушное пространство России, стали повторяться. В частности это произошло в начале декабря, в середине января и в феврале.

Также 14 февраля в Молдове закрывали воздушное пространство из-за неизвестного летающего объекта, который оказался над страной. Впоследствии оказалось, что это был российский дрон.

В Молдове предупреждают Запад о том, что их страна может быть следующей целью президента РФ Владимира Путина после Украины.

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