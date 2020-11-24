С 1 декабря 2020 года рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines со вчерашнего дня, 23 ноября, возобновила выполнение рейсов из Киева в столицу Армении Ереван, которые не осуществлялись компанией с октября.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеSkyUp может начать продавать билеты через сервис единого электронного билета SmartTicket уже в декабре

Отмечается, что восстановление авиасообщения стало возможным, как только компания убедилась, что осуществление полетов в регионе безопасно.

Согласно сообщению, с 1 декабря 2020 года рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

«Вылет из Киева в Ереван в 14:05. Обратный рейс из Еревана в Киев отправляется в 19:50», - сказано в сообщении.

SkyUp

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

МАУ и рейсы в Ереван

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о возобновлении рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года.

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец