Авиакомпания "Мотор Сич" возобновит рейсы с 15 июня

"Мотор Сич" с 1 июля возобновляет рейсы из Запорожья в Минск.

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о возобновлении выполнения рейсов с 15 июня.

Об этом сообщила компания на странице в Facebook.

"Авиакомпания "Мотор Сич" возобновляет регулярные рейсы, которые были приостановлены в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

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Так, 15 июня планируется возобновить выполнение рейсов по маршрутам Запорожье - Киев и Киев - Запорожье, а 1 июля - выполнение рейсов по маршрутам Запорожье - Минск и Минск - Запорожье.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения: с 5 июня внутреннего, а с 15 июня международного.

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