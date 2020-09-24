Замену билета можно сделать бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Лоукостер Ryanair отменил штрафы за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com.

Если пассажир не сможет вылететь из-за запрета властей или захочет изменить билет по другим причинам, может сделать это бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

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Также запрос на смену билета авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до первоначального времени вылета. В противном случае Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

Временный отказ от взыскания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, если новый билет стоит дороже старого", - говорится в сообщении.

Новые правила авиаперевозчика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если же отменяется рейс, или меняется расписание - пассажир получает право на полный возврат уплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

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Автор: УНИАН