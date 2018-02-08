Феминистический рай: у берегов Финляндии откроют остров только для женщин

Идея заключается в том, чтобы каждая женщина смогла познать себя, не отвлекаясь на мужчин.

У берегов Финляндии откроют остров отдыха только для женщин, мужчинам въезд будет запрещен. Будет называться остров SuperShe (СуперОна).

Бронирование мест для отдыха на острове уже открыто, сообщает New Yourk Post.

Идея принадлежит американской предпринимательнице из Нью-Йорка Кристине Рот. Женщина решила открыть необычный остров после того, как посетила Ашрам в Калифорнии. Идея заключается в том, чтобы женщины смогли побыть наедине с собой и сфокусироваться на своем здоровье, не отвлекаясь на "тестостерон".

Как отмечает издание, Финляндию женщина выбрала потому, что родители ее парня-финна владеют островом в этой стране. Когда она узнала, что соседний остров выставлен на продажу, решила его купить.

При этом Кристина отмечает, что она не ненавидит мужчин. Просто "когда рядом сипатичний мужчина, женщины надевают помаду. А идея заключается в том, чтобы сосредоточиться на себе и не дать гормонам взять верх".

Как сообщал УНИАН, на Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь, но через несколько дней вновь запретили. Принятый в 1955 году закон, запрещающий женщинам покупать спиртное на Шри-Ланке, оставили в силе.