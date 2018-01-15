На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь, но через несколько дней снова запретили

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена запретил правительству страны отменять введенный еще в 1955 году запрет на продажу алкогольных напитков совершеннолетним женщинам, передает РБК.

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10 января министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира объявил о том, что власти страны решили исправить норму, запрещающую женщинам старше 18 лет свободно приобретать спиртное и работать в магазинах, специализирующихся на продаже горячительных напитков.

Представители либеральной общественности приветствовали отмену «сексистского» запрета, нарушающего, по их словам, нормы ланкийской Конституции, закрепляющей равенство прав мужчин и женщин.

Однако уже 14 января в ситуацию вмешался президент Шри-Ланки, ранее выражавший беспокойство ростом потребления алкоголя женщинами.

«Я выразил свое мнение о пересмотре положений по контроля за алкоголем премьер-министру и министру финансов, и позитивные последствия моего вмешательства вскоре последуют», - написал Сирисена на своей странице в сети Twitter.

В понедельник, 15 января, пресс-служба президента Шри-Ланки сообщила, что глава государства поручил Минфину отменить циркуляр, разрешающий продажу алкоголя женщинам.

Противники сохранения запрета утверждают, что де-факто принятый в 1955 году закон практически не соблюдается и владельцы магазинов и баров свободно продают спиртное женщинам.

Как сообщал УНИАН, в августе минувшего года в Ливане отменили закон о женитьбе после изнасилования.