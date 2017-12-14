В Украине создали национальный лоукост SkyUp: откуда и куда будет летать

Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнёт работу в апреле 2018 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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"Сегодня я рад объявить о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. Он начнёт свою работу с апреля 2018 года", - сказал министр.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, который роздан на пресс-конференции, чартерные перевозки в 2018 году будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям - Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хугарда, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы начнутся в конце мая по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируются по направлениям Киев - Барселона, Киев - Дубаи, Киев - Ларнака.

По словам генерального директора авиакомпании Евгения Хайнацкого, цена в направлении Киев - Одесса составит от 499 грн в одну сторону.

Также, он отметил, что продажа билетов будет открыта в марте.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Омелян заявлял, что в этом году может быть создана национальная лоукост-авиакомпания.

В ноябре министр заявил, что в следующем году на украинский рынок придут еще три европейские лоукост-авиакомпании.