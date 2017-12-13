Накануне нового года украинцы получат безвиз с ОАЭ

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступит в силу 31 декабря. Об этом в "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте такжеПорошенко заявил, что договорился о безвизе с ОАЭ"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", - написал он.

Климкин добавил, что с 31 декабря граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическому паспорту.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября президент Петр Порошенко анонсировал, что в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ. "Украинцы смогут свободно путешествовать по еще одной стране", - заявил тогда Порошенко.