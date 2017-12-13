Накануне нового года украинцы получат безвиз с ОАЭ
Безвизовый режим между Украиной и ОАЭ заработает 31 декабря. Им смогут воспользоваться владельцы биометрических паспортов.
Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступит в силу 31 декабря. Об этом в "Твиттере" сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
Читайте такжеПорошенко заявил, что договорился о безвизе с ОАЭ"В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами", - написал он.
Климкин добавил, что с 31 декабря граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическому паспорту.
Как сообщал УНИАН, 2 ноября президент Петр Порошенко анонсировал, что в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ. "Украинцы смогут свободно путешествовать по еще одной стране", - заявил тогда Порошенко.
В канун Нового года стартует #безвіз с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 31 декабря 2017 года граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней за биометрическим паспортом.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 13, 2017