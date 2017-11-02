Украинцы с декабря смогут путешествовать в ОАЭ без виз

Украинцы с декабря этого года смогут путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) без виз. Об этом говорится в видеокомментарии президента Украины Петра Порошенко, размещенном в Facebook.

«Уже в декабре вступит в силу нота об отмене виз для украинцев, которые планируют посетить ОАЭ. Украинцы смогут свободно путешествовать еще по одной стране. И ценность украинского паспорта продолжает расти», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился о безвизовом режиме между Украиной и ОАЭ.

По его словам, соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров Порошенко с премьер-министром страны, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашид Аль-Мактумом.