Forbes: Пожары в Чернобыле уничтожили 30% туристических достопримечательностей

Целые брошенные села в зоне, которые привлекали туристов, полностью исчезли в огне.

За 10 дней лесных пожаров близ Чернобыля около 30% главных туристических мест в зоне отчуждения были уничтожены. Но фанатам экстремального туризма не стоит впадать в отчаяние.

Знаковая диспетчерская 4-го реактора атомной электростанции, которая была в эпицентре как чернобыльской катастрофы, так и телесериала о ней, а также сама АЭС и заброшенный город Припять остались невредимыми, - пишет Forbes.

"Мы потеряли треть объектов, если говорить о количестве. Но они не были самыми центральными в Чернобыле с точки зрения качества", - сказал директор Chernobyl Tour по вопросам исследований и развития Сергей Мирный.

"Но даже так, мое сердце обливается кровью от этих разрушений", - добавил он.

Пожар, который начался 4 апреля, почти закончился после дождя 14 апреля. В ГСЧС сообщили, что более 500 пожарных, 124 пожарные машины и несколько вертолетов работали в зоне отчуждения во вторник, чтобы ликвидировать тление. Мирный рассказал, что несколько заброшенных сел в зоне вокруг Чернобыля полностью сгорели.

"Только уголь и кухонные плиты остались. Эти села, конечно же, были заброшены. Но они так долго держались невредимыми, до этих дней", - сказал Мирный.

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По его словам, самой большой потерей для туристов стала старая советская база отдыха "Изумрудное". Это были живописные деревянные дома в лесу. В 1986 году первые ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС жили в этом лагере. Для Мирного это еще и личная потеря. Ведь он тоже был одним из первых ликвидаторов. Он написал несколько книг о ядерной катастрофе после того.

"В этом месте были советские рисунки на стенах. Это была живая память ликвидации", - пояснил он.

Издание напоминает, что Чернобыль стал местом, где произошла самая ужасная ядерная авария в мире, когда четвертый реактор взорвался во время эксперимента. Облако радиоактивных веществ разошлось после этого по всей Европе. Выведенная из эксплуатации атомная электростанция и зона вокруг нее стали туристическим магнитом после того, как в 2011 году зону открыли для посетителей. Направление стало еще более привлекательным после выхода телесериала "Чернобыль" в 2019 году. В прошлом году Чернобыль посетили 124 тысячи туристов. Таким образом, фильм увеличил наплыв гостей на 35%.

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Наибольший вред недавние пожары нанесли природе в зоне отчуждения. Ведь когда люди покинули территорию в радиусе 30 километров вокруг АЭС, на ней увеличилась популяция диких животных. Здесь живут медведи, рыси, лисицы и даже лошади Пржевальского. По словам бывшего министра экологии Остапа Семерака, лошади, скорее всего, сбежали от огня. Но реальный вред для экосистемы трудно оценить на данном этапе.