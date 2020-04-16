В ГСЧС назвали немасштабными новые очаги тления в Чернобыльской зоне

Угрозы для критических объектов, такие как «Укрытие», «Вектор» и других нет.

Новые очаги тления в Чернобыльской зоне отчуждения не является масштабными и не имеют угрожающего характера.

«По состоянию на 17:00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников», - сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Вместе с тем, сообщается, что в результате шквалистых порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.

«Сводный отряд ГСЧС выполняет работу по локализации очагов в Корогодском, Дитятковском, Паришевском и Денисовецком лесничествах. Угрозы для критических объектов, такие как «Укрытие», «Вектор» и других нет», - отметили в ГСЧС.

Читайте такжеЛошади Пржевальского возвращаются домой после пожаров в Чернобыле (видео)

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара составила около 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний житель села Раговка, который ради развлечения поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы. Задержанному вручили подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

13 апреля Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне достиг Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС, а огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов «Подлесный», где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

14 апреля и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

В тот же день председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому, что ГСЧС нужно еще несколько дней, чтобы полностью потушить тление, которое осталось после пожара в Чернобыльской зоне.

Сегодня член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне снова начался пожар.