В Австрии 15 украинцев закрыли на "принудительный карантин" - МИД

Правоохранительные органы Австрии начали соответствующую проверку.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Австрии 15 украинских граждан закрыли на "принудительный карантин" по подозрению инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По информации директора рабочей палаты Верхней Австрии (город Линц), 14 апреля 15 граждан Украины лично обратились в компетентные органы Австрии с сообщением о "закрытии на принудительный карантин" фермером, к которому приехали на сезонные работы", - сказал Погорельцев.

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В этой связи инспектором по охране прав рабочих рабочей палаты Верхней Австрии начата соответствующая проверка.

При этом, по информации австрийской стороны, украинские граждане находятся в безопасности и ожидают завершения рассмотрения дела. "Вместе с тем наши соотечественники не желают сообщать свои персональные данные Посольству Украины в Австрии и не обращались за помощью", - сообщил дипломат.

Сейчас почетный консул Украины в Линце обратился в прокуратуру города с целью получения детальной информации по делу.

"Дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами по вопросу получения дополнительных данных, а также установления связи с украинскими рабочими, в случае выявления ими желание контактировать с Посольством", - добавил он.

Дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Австрии.