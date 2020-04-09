цей матеріал доступний українською

Занятия у сомелье и кофе с судьей: Airbnb дарит впечатления онлайн

13:06, 09 апреля 2020
Новости туризма
12 0
Различные интересные варианты деятельности на Airbnb / фото: begin-journey.ru

Об этом сообщает 34travel.me.

Читайте такжеАллею цветущих сакур в Бонне закрыли для посетителей на время карантина (фоторепортаж)

С помощью сервиса Online Experiences люди имеют возможность путешествовать виртуально и зарабатывать во время кризиса COVID-19. Можно, в частности, пройти занятия у сомелье, попасть на концерт нидерландской группы или приготовить кофе с национальным судьей.

"Для нас очень важно сохранить человеческую связь, которая лежит в основе Airbnb Experience. Гости могут продолжать получать впечатления глобально и виртуально", - рассказали в компании.

В настоящее время на платформе собраны более 50 предложений: мастер-классы по готовке, тренировки со спортсменами, концерты, экскурсии и другие. Посмотреть все это можно здесь.

Ранее УНИАН рассказывал о 10 лучших виртуальных турах к самым известным достопримечательностям мира.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter