Занятия у сомелье и кофе с судьей: Airbnb дарит впечатления онлайн
На сайте Airbnb отныне доступны виртуальные путешествия, которые позволяют получить впечатления не выходя из дома.
Об этом сообщает 34travel.me.
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С помощью сервиса Online Experiences люди имеют возможность путешествовать виртуально и зарабатывать во время кризиса COVID-19. Можно, в частности, пройти занятия у сомелье, попасть на концерт нидерландской группы или приготовить кофе с национальным судьей.
"Для нас очень важно сохранить человеческую связь, которая лежит в основе Airbnb Experience. Гости могут продолжать получать впечатления глобально и виртуально", - рассказали в компании.
В настоящее время на платформе собраны более 50 предложений: мастер-классы по готовке, тренировки со спортсменами, концерты, экскурсии и другие. Посмотреть все это можно здесь.
Ранее УНИАН рассказывал о 10 лучших виртуальных турах к самым известным достопримечательностям мира.
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