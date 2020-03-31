Во Львовской области разрабатывают шесть новых туристических маршрутов

Пешеходные, велосипедные и автомобильные маршруты будут интересны для семейного отдыха.

На Львовщине готовят новые туристические маршруты. Проект «Путешествие Сокольское» воплощает команда, которая занимается реновацией здания общества «Сокол» в Бобрке. Вокруг этого городка есть много интересных объектов и мест, поэтому их благоустроят в пешеходные, велосипедные и автомобильные туристические пути для семейного и молодежного отдыха.

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Среди интереснейший объектов этого региона - гора Камула, Свиржский замок, дом «Сокола» и оборонный костел в Бобрке, Пятничанская башня, Соколовский оборонный костел, деревянная церковь в селе Вильховец, места встреч Ивана Франко и Ульяны Кравченко. Туристические маршруты экологического, культурного, исторического, гастрономического и других направленностей проложат в пределах Бибрской ОТО и вокруг нее, передает zaxid.net.

Бибрка расположена за 30 км от Львова, поэтому это будет хорошая возможность путешествия выходного дня для отдыха и ознакомления с историей края.

«Здесь огромное многонациональное наследие, ибо до Второй мировой здесь совместно жили украинцы, поляки, немцы, евреи. Здесь есть памятники архитектуры, такие как Свиржский замок, и старые деревянные церкви, есть свои местные традиции, великолепная природа. Здесь есть гора Камула - самая высокая точка между Крымскими и Карпатскими горами! Но пока для широкого круга туристов этот регион Ополье недооценен», - объясняет председатель благотворительного фонда «Наследие.UА» Анна Гаврылив.

Этот благотворительный фонд занимается проектом в рамках программы минигрантов для культурного наследия «ReHERIT: Совместная ответственность за общее наследие» и по соглашению с Лабораторией городского пространства. Общая его стоимость - 136 тыс. грн. «Грантом предусмотрена работа только в пределах Бибрской ОТО, но сознательно мы включим также те, что расположены рядом, потому что это логично в рамках партнерства с соседними общинами. Например, Стильско», - рассказала волонтер проекта «Сокол. Перезагрузка» Анна Герич.