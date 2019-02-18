цей матеріал доступний українською

Во Львовской области для туристов откроют уникальные водоемы "Синие окна"

12:43, 18 февраля 2019
Новости туризма
0 0
Карстовые водоемы "Синие окна" – это уникальный природный объект \ loda.gov.ua

Читайте такжеНа Львовщине впервые за полвека для туристов откроют замок "Золотой подковы" (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации. Работники отдела рекреации и туризма провели очередной зимний обзор. В этом году две карстовые воронки заполнены водой.

Зимой 2016 года они были на грани катастрофы: вода из карстовых воронок полностью исчезла. И уже через год она начала набираться снова. В 2018 году озера заполнились. Однако вода в них была мутной и имела зеленовато-болотный оттенок. Сейчас вода в озерах стала кристально чистой и восстанавливает свой цвет яркой бирюзы.

Летом этого года введут новый пеший рекреационный маршрут для туристов - "Туристические прелести Вороняцкого горбогирья", которые расположены на одной из лесных участков заповедной зоны.

Карстовые водоемы "Синие окна" – это уникальный природный объект, который планируется в ближайшее время использовать в рекреационно-туристической деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #озера#Львовская область