На Львовщине пройдет семейно-молодежный фестиваль “Небухай”
24-26 мая на Львовщине стартует V семейно-молодежный спортивно-развлекательный фестиваль “НебуХАЙ”.
Об этом пишет Форпост.
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Идея фестиваля заключается в популяризации здорового и активного образа жизни для детей и взрослых. Также благодаря тому, что территория свободна от алкоголя – она безопасна для всех гостей, даже самых-самых-самых маленьких.
Для активности предусмотрено более 30 спортивно-игровых локаций, мастер-классы, показательные выступления. Они покажут, каким может быть отдых без алкоголя, и насколько он может быть интересным.
В программе:
– квест «Сокровища Скарбека»: свободное падение на аербеге, пейнтбол, каякинг, бои сумо, скалолазание, паркур и многое другое
– заплыв на самодельных плавсредствах “Все на всем”
– велопробег Львов-Березина
– показательные выступления коллективов fire-show и многое другое!
Фестиваль состоится в с. Березина, Николаевский район, берег Днестра, 50 км от Львов 24-26 мая 2019.
Мероприятие некоммерческое, вход для детей бесплатный, для взрослых – 100 грн., в случае плюсового баланса он будет направлен на закупку снаряжения для Школы каякинга и кануполо (социальный проект для детей со Львова и сельских местностей на Днестре)