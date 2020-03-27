Целая отрасль под угрозой: украинские санатории бьют тревогу из-за потенциальных последствий коронавируса

На сегодня закрыты практически все санаторно-оздоровительные и гостиничные комплексы на курортах Украины.

Эпидемия коронавируса в Украине и вызванный ею общегосударственный карантин поставили под угрозу существование целого направления индустрии гостеприимства - лечебно-оздоровительного туризма.

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Как сообщают в пресс-службе Центра развития туризма Украины, более 20 руководителей санаториев, курортных гостиниц и общественных организаций, представляющих курорты Закарпатья, Львовской, Херсонской, Черкасской и Донецкой областей, обратились с открытым письмом к руководству государства с просьбой принять неотложные меры по поддержке отрасли лечебно-оздоровительного туризма в Украине.

"Сегодня закрыты практически все санаторно-оздоровительные и гостиничные комплексы на курортах Украины, десятки тысяч работников оказались в неоплачиваемых отпусках, немалое количество вынуждены были уволиться", – говорится в письме.

"Мы понимаем, что послекарантинный период будет не легким - граждане не будут иметь средств для отдыха и оздоровления, что в результате может привести к банкротству всей отрасли", - отмечают руководители санаториев и отелей курортной сферы.

Представители курортной отрасли Украины просят от правительства предоставить беспроцентные кредиты на оплату труда до конца 2020 года, ввести программу краткосрочных кредитов на восстановление услуг, снижение тарифов на электроэнергию и воду, а также отменить налог на прибыль и единый социальный взнос для предприятий до конца года.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее крупнейший курорт Украины «Буковель» (Ивано-Франковская обл.) временно остановил свою работу из-за карантина.

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