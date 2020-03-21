Венгрия открыла транзитный коридор для украинцев, которые едут из Словении
19:31, 21 марта 2020Новости туризма
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Карту транзитного коридора можно посмотреть на сайте Посольства Украины в Венгрии.
Иллюстрация REUTERS
Венгрия открыла транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.
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Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса.
"Транзитный коридор действует на пункте пропуска Пинце - Торнисентмиклош (Pince - Tornyiszentmiklos). Транзитный коридор работает с 21:00 до 05:00. Проехать можно только по определенному маршруту, который будет контролировать венгерская полиция. Также работает транзитный коридор со стороны Австрии", - говорится в сообщении.
Карту транзитного коридора можно посмотреть на сайте Посольства Украины в Венгрии по ссылке https://bit.ly/2Ut9pCi.
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