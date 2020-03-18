Венгрия пообещала пропустить транзитом украинцев, которые застряли в Австрии и Хорватии

Венгрия разрешила транзитно пересечь территорию страны, чтобы украинцы смогли попасть домой.

Украина договорилась с Венгрией о разрешении на транзитный переезд украинских граждан из Австрии и Хорватии.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома!", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

⚡️Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сіярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020

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Как сообщал ранее УНИАН, в Украину из Венгрии удалось вернуть более 400 украинцев с вечера 16 марта после закрытия границ из-за карантинные мероприятия.