цей матеріал доступний українською

Венгрия пообещала пропустить транзитом украинцев, которые застряли в Австрии и Хорватии

18:10, 18 марта 2020
Мир
46 0
Венгрия разрешила украинским гражданам пересечь территорию страны, чтобы добраться до дома / Фото: news.church.ua

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома!", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Читайте такжеКарантин в Париже: улицы французской столицы опустели (фоторепортаж)

Как сообщал ранее УНИАН, в Украину из Венгрии удалось вернуть более 400 украинцев с вечера 16 марта после закрытия границ из-за карантинные мероприятия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter