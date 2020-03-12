Коронавирус в мире: МАУ отменила около 2000 рейсов весной

Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение отменить около 2000 рейсов весной 2020 года.

Читайте такжеУкраина приостановила авиасообщение с Италией из-за коронавирусаОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице Fly UIA.

«Безопасность и здоровье наших пассажиров и экипажей является для МАУ приоритетом номер один. Авиакомпания тесно сотрудничает с национальными и международными органами в вопросах недопущения дальнейшего распространения коронавируса и выполняет все требования ВОЗ, Министерства здравоохранения Украины и стран назначения. Как и все другие авиакомпании мира, МАУ должна продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 будет отменено около 2000 рейсов», – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда стран, в которіе они направляются.

«О любых дальнейших изменениях в расписания мы будем информировать дополнительно на сайте и в социальных сетях. Авиакомпания проактивно связывается с пассажирами, которые во время бронирования оставили свои прямые контакты», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина рассмотрит ограничение полетов в Германию и Францию.