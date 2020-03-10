Qantas и Air France-KLM сокращают рейсы из-за коронавируса

В основном отменяются рейсы в страны азиатского региона — ожидаемое количество перевезенных пассажиров тут снизится на 31% по сравнению с прошлым годом.

Австралийская Qantas Airways объявила, что отменяет почти четверть рейсов, запланированных на ближайшие полгода, из-за распространения коронавируса в Европе и Северной Америке.

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В основном отменяются рейсы в страны азиатского региона — ожидаемое количество перевезенных пассажиров тут снизится на 31% по сравнению с прошлым годом. На американских направлениях этот показатель упадет на 19%, а в Великобританию и из нее самолетами Qantas полетят на 13% меньше пассажиров, прогнозирует авиакомпания, передает kommersant.

Кроме нее о грядущих отменах рейсов сообщила и Air France-KLM. Компания объявила, что только в марте из-за эпидемии коронавируса не будут выполнены более 3,6 тыс. рейсов. Так, по Европе будут отменены 25% от запланированных ранее рейсов.

На прошлой неделе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум $63 млрд. При обширном же распространении вируса потери могут достичь $113 млрд.