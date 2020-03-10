Авиакомпании отменяют международные рейсы из-за коронавируса

Европейские авиакомпании отменили свои рейсы в Италию и Израиль. Ряд израильских перевозчиков заявили о прекращении международных полетов.

Ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряд стран из-за распространения китайского коронавируса по всему миру.

Как сообщает Reuters, венгерский лоукостер Wizz Air приостанавливает рейсы в Италию с 10 марта до 3 апреля, а в Израиль - с 12 до 23 марта.

Другие лоукостеры, easyJet и Ryanair, также отменили свои рейсы в Италию.

В частности, в пресс-службе крупнейшего европейского лоукостера ирландской авиакомпании Ryanair сообщили о временной приостановке на период с 10 марта по 8 апреля 2020 года всех внутренних рейсов по Италии из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны.

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Также ирландский лоукостер сообщил о сокращении международных рейсов из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо, которые будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

В свою очередь французско-голландская Air France-KLM сообщила, что из-за коронавируса ее французское подразделение Air France планирует отменить 3,6 тыс. рейсов в марте, сократив объем дальнемагистральных рейсов на 13%.

Ожидается, что Air France сократит количество рейсов в Европе на 25%, а во Франции - на 17%.

Кроме того, по информации израильских СМИ, сразу после публикации решения израильского правительства об объявлении 14-дневного карантина для всех прибывающих в страну с целью недопущения распространения коронавируса израильские авиакомпании Arkia и Israir Airlines сообщили о прекращении полетов за границу. При этом Israir Airlines продолжит выполнять международные рейсы в течение недели, чтобы вернуть находящихся за границей израильтян. После этого международные рейсы авиакомпании обслуживаться не будут.

В свою очередь израильский авиаперевозчик El Al на текущий момент продолжит выполнять международные полеты в ограниченном режиме, сократив количество маршрутов и частоту рейсов. При этом в авиакомпании предупредили, что без помощи государства компания обанкротится в ближайшие дни. Ранее компания опубликовала уточненное предупреждение об убытках, оценив потерю доходов в 160 миллионов долларов.

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Ранее о прекращении полетов в Израиль объявили многие иностранные авиакомпании, включая Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss Air, Iberia, Alitalia.

Напомним, власти Италии с целью остановить распространение нового коронавируса ввели карантинные мероприятия по всей стране.

Израиль также расширил карантинные мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавирус и ввел обязательный карантин для всех своих граждан, которые возвращаются из-за границы.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери мировых авиакомпаний в сфере пассажирских перевозок на 2020 год с учетом распространения коронавируса COVID-19 могут составить от 63 млрд долларов при сохранении текущей ситуации с заболеванием до 113 млрд долларов в случае дальнейшего распространения вируса.