Коронавирус в Европе: Польша вводит усиленный санитарный контроль на границе с Украиной, Беларусью и РФ

С завтрашнего дня комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарники, таможенники и инспекция дорожного транспорта.

Польша со вторника вводит усиленный санитарный контроль на своей внешней границе с Украиной, Беларусью и Россией.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

Он отметил, что сегодня усиленный контроль вводится на границе с Германией и Чехией, а со вторника подобные меры введут на внешнем рубеже.

"Завтра (вторник - ред.) все медицинские и санитарные процедуры будут полностью введены на нашей внешней границе, то есть на границах с Украиной, Беларусью и Россией. В течение нескольких десятков часов все польские границы будут защищены", - сказал чиновник.

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По его словам, комплексный контроль будут проводить польские пограничники, пожарники, таможенники и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода будут работать круглосуточно. На месте будут кареты скорой и медики, а больного человека непосредственно с границы госпитализируют.

Обращаясь к путешественникам, Мариуш Каминский попросил с пониманием и терпением отнестись к ситуации, поскольку из-за контроля на границах изменится организация дорожного движения. Министр подчеркнул, что предпринятые действия "в интересах всех нас".

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе больше не осталось стран без коронавируса: заболевание добралось до Кипра, где зафиксировали сразу два случая.