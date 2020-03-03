10 самых красивых замков Европы

Мало кого из нас оставляют равнодушными мощь, величие и суровая красота средневековых европейских замков.

Замки и крепости Европы видели множество исторических событий и королевских драм, и до сих пор завораживают своим видом.

Мало кого из нас оставляют равнодушными мощь, величие и суровая красота средневековых европейских замков.

Предлагаем вам полюбоваться красивейшими замками Европы и решить, какой из них станет частью вашего следующего отпуска.

Нойшванштайн, Бавария, Германия

Замок Нойшванштайн расположен вблизи городка Фюссен в юго-западной Баварии, недалеко от австрийской границы. Строительство его было начато в 1869 году и продолжалось 17 лет.

Это один из самых популярных замков Германии. Его название с немецкого переводится как "Новый лебединый утес". Замок ежегодно посещает более 1 миллиона человек. Построенный в конце XIX века по приказу "сказочного короля" Людвига II, он послужил прототипом замка Спящей Красавицы в парижском Диснейленде. Уже через несколько недель после смерти его первого и последнего владельца Людвига II замок открыли для посетителей, чтобы хотя бы частично компенсировать расходы.

Самое величественное и прекрасное в интерьере замка - спроектированные по согласованию с Королем Людвигом II королевские покои и просторные залы. Но и вблизи замка Нойшванштайн тоже есть на что посмотреть.

Добраться до замка не так уж и сложно. Наиболее популярный маршрут начинается в 130 км от замка - с железнодорожного вокзала Мюнхена. А до Мюнхена можно добраться из Киева (МАУ и Lufthansa) и Львова (Lufthansa) прямыми рейсами, либо же воспользоваться множеством других вариантов с пересадками.

Также путешествие можно начать со средневекового города Меммингем, который находится всего в 75 км от замка. Из Киева туда летает лоукостер Wizz Air, а со Львова - Ryanair.

Виндзорский замок, Беркшир, Англия

Великолепный замок с почти тысячелетней историей - любимая загородная резиденция королевы Великобритании. На протяжении более 900 лет замок являет собой незыблемый символ монархии, возвышаясь на холме в долине реки Темзы. Его именем назвалась ныне правящая в Англии королевская династия (с 1917 года).

В будние дни комплекс открыт для посетителей, желающих взглянуть на апартаменты Георга IV, картины Рембрандта и Рубенса и Кукольный домик королевы Марии.

За почти тысячелетнюю историю Виндзорский замок изменялся и расширялся в соответствии со временем, вкусами, требованиями и финансовыми возможностями существующих монархов. Современный облик приобрел в результате реконструкции после пожара 1992 года.

Добраться до замка проще всего из столицы Великобритании - Лондона. Добраться в Виндзор без пересадок можно только с вокзала Waterloo до станции Windsor & Eton Riverside. Поезда в Виндзор отправляются каждые пол-часа.

До Лондона из Украины долететь можно как прямыми рейсами, так и с пересадками. Лоукостер Ryanair выполняет рейсы из Львова и Киева в аэропорт Лондон-Станстед. Wizz Air довезет украинцев из Киева (Жуляны) и Львова в аэропорт Лондон Лутон. А МАУ прилетает из Киева в лондонский аэропорт "Гетвик".

Но следует помнить, что украинцам для посещения территории Великобритании требуется получить визу.

Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

Мон-Сен-Мишель - небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей.

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Как бы внушительно ни выглядел Мон-Сен-Мишель со стороны, на самом деле это аббатство, а не замок. Начавшись с часовни, оно постепенно разрослось в целый остров-крепость. Пережив за свою героическую историю множество нападений и пожаров, аббатство частично сохранилось до наших дней, и сегодня это второе по посещаемости место во Франции после Парижа.

ЮНЕСКО внесла Мон-Сен-Мишель в Список объектов всемирного наследия.

Остров находится в 285 км к западу от Парижа. Самый простой и экономный способ попасть в Мон-Сен-Мишель - сесть на прямой автобус из Парижа. Путь занимает около 5 часов, пассажиров доставляют прямо к стенам Мон-Сен-Мишеля.

В будние дни можно сесть на скоростной поезд TGV на вокзале Монпарнас, доехать до Рена, а там пересесть на автобус местной сети Keolys. Время в пути сопоставимо с автобусным вариантом.

Из Киева в парижский аэропорт имени Шарля де Голля летают МАУ и Air France. Украинский лоукостер SkyUp предлагает прямые рейсы из Киева, Львова, Харькова в аэропорт Бове (84 км до Парижа).

Бран, Брашов, Румыния

Замок Бран был основан в начале XIII века рыцарями Тевтонского ордена, а спустя столетия стал королевской резиденцией.

Туристы спешат в Бран за вампирской романтикой: по легенде когда-то здесь останавливался Влад Цепеш, прототип Дракулы, хотя никаких исторических доказательств этому не найдено.

Он расположен в живописном местечке Бран в 30 км от Брашова. Возведенный на вершине скалы и имеющий необычную трапециевидную форму, замок Бран служил стратегической оборонной крепостью. Он имеет 4 уровня, которые соединяются лестницей.

Добраться можно на автомобиле, а также на поезде - из Бухареста до Брашова, затем на автобусе до остановки Castelul Bran. Из Киева до столицы Румынии можно добраться на самолете - прямые рейсы выполняют из Киева авиакомпании МАУ и Windrose. Также можно воспользоваться автобусами, либо поездом.

Эгесков, остров Фюн, Дания

Эгесков - замок на острове Фюн, построенный в 1554 году. Возведенный на дубовых сваях посреди озера, этот памятник архитектуры Ренессанса словно вырастает из воды.

В настоящее время замок является музеем. Но нынешний владелец до сих пор живет в замке, поэтому часть помещений закрыта для туристов. Зато гости Эгескова могут бесплатно установить палатку на территории его красивейших парков.

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Добраться до замка можно на автобусе, поезде и автомобиле. Из Копенгагена, от аэропорта и станции Вальбю (Valby), отправляются регулярные автобусы до города Оденсе. Время в пути: 2-2,5 часа. Можно ехать с главного железнодорожного вокзала до Оденсе, поезда отправляются каждый час. Время в пути: от 1,5-2 часов. Из Оденсе поездом едите до остановки Кверндрап (Kvaerndrup). Время в пути: 20-25 минут. Здесь важно знать, что пригородные поезда останавливаются только по требованию, и для того, чтобы выйти на станции, нужно нажать специальную кнопку, иначе есть риск пропустить свою остановку. Оттуда автобусом №920 либо пешком - около 2, 5 километров до замка.

До Копенгагена из Украины летают авиакомпании МАУ, Wizz Air. Последний летает и в датский городок Биллунн, из которого также на автобусе и поезде можно доехать до замка.

Пена, Синтра, Португалия

Пена - дворец в Португалии, находится на высокой скале над Синтрой и отличается фантастическим псевдосредневековым стилем. Вся композиция из горы, замка и прилегающего парка площадью 270 гектаров - один из ранних образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Замок и парк возникли в 1840 году как летняя королевская резиденция на месте маленького заброшенного монастыря в стиле мануэлино.

Со стен замка Пена открываются головокружительные виды на Синтру, Лиссабон и Атлантический океан. У подножия дворца разбит очаровательный сад, где можно найти уединение и отдохнуть после насыщенной экскурсии.

Добираться до замка лучше всего из Лиссабона. Несколько поездов в час (линия CP) отправляются со станций: Oriente, Rossio или Entrecampos. Время в пути до Синтры от 40 мин. до 1 часа. Далее от ж/д станции - автобусом №434 (Scotturb). Расстояние до дворцового комплекса 3,5 км, дорога круто идёт в гору.

Из Киева до Лиссабона можно долететь прямыми рейсами лоукостеров Wizz Air и SkyUp.

Штеттинский замок, Западно-Поморское воеводство, Польша

Штеттинский замок - одна из основных резиденций герцогов Померании, расположенная на берегу Одры в городе Щецин, Польша. Место рождения Екатерины Великой. Строительство замка началось в 1346 году по приказу герцога Померании Барнима III.

В конце Второй мировой войны при бомбардировке Щецина, замок был практически полностью разрушен. К концу 1980 года замок был полностью восстановлен в том виде, какой он имел, по мысли реставраторов, в XVI веке.

Добраться до города можно как автобусом, так и поездом и самолетом. Из Украины в Польшу открыто множество рейсов в Польшу, как авиа, так и наземного транспорта. Отметим, что судя по карте, ближайший крупный город к Щецину - это Берлин, откуда можно доехать до города на поезде.

Арагонский замок, остров Искья, Италия

Арагонский замок - расположен в Италии на маленьком островке рядом с островом Искья.

Этот потрясающий замок был возведен в XV веке на постаменте из вулканической лавы. Когда-то в его стенах, спасаясь от врагов, могло укрыться все население острова Искья.

В настоящее время замок является частным владением, открытым для посещения туристов, и популярной достопримечательностью острова.

После осмотра достопримечательностей крепости можно задержаться на ужин в одном из местных кафе и полюбоваться закатом.

Ближайший крупный город к Искье - Неаполь. Из Львова и Киева в Неполь прямые рейсы выполняет лоукостер SkyUp.

Эдинбургский замок, Эдинбург, Шотландия

Эдинбургский замок - древняя крепость на Замковой скале в центре шотландской столицы.

Суровый Эдинбургский замок с его королевским дворцом и сокровищницей, часовнями и оружейными складами в прошлом не раз становился местом важнейших исторических событий.

Расположенный на вершине потухшего вулкана, он грозно возвышается над столицей Шотландии и дарит посетителям захватывающие панорамы города.

Добираться до Эдинбурга из Украины можно через Лондон, о существующих предложениях мы писали выше. Еще один маршрут предлагает Ryanair - прямой рейс из Киева в Манчестер, который почти в два раза ближе до Эдинбурга, чем Лондон.

Хоэнзальцбург, Зальцбург, Австрия

Хоэнзальцбург - один из крупнейших замков Европы. Он был построен в начале XI века и ни разу за свою историю не был захвачен, лишь однажды сдавшись без боя.

Поднявшись на старинном фуникулере на скалу Фестунгсберг, где расположен замок, вы сможете насладиться впечатляющей панорамой Зальцбурга и его окрестностей. Также есть обходной путь пешком 700 м, именно по нему лучше возвращаться из крепости.

Подробнее о Зальцбурге и замке можно прочитать в нашем материале "Уик-энд в Зальцбурге: роскошное барокко, фонтаны с "сюрпризом" и Альпы со всех сторон".

Долететь из Киева туда можно только с пересадками - лучше всего через Стамбул, Вену или Франкфурт.