Париж нацелился на украинского туриста: что нового готовят и когда Air France возобновит рейсы из Киева в столицу Франции

Авиакомпания Air France с конца марта возобновит выполнение перелетов между Киевом и Парижем с частотой два раза в день в сезоне летней навигации 2020 года

Агентство по развитию туризма во Франции Atout France 12 февраля 2020 года провело презентацию туристического бренда Париж на 2020 год, в ходе которого представители парижского офиса туризма и отдельных туристических аттракций подчеркнули свою заинтересованность в украинском туристе.

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«Мы хотим увеличить поток украинских туристов в Париж, ведь пока что их доля среди всех почти 50 миллионов туристов, ежегодно посещающих столицу Франции, далека от показателей топ стран-визитеров (по данным за 2018 год Париж посетили 2,4 млн туристов из США, 1,2 млн туристов из Великобритании и 919 тысяч из Германии – ред.)», - отметила во время презентации в Киеве руководитель отдела по продвижению турбренда Парижа в Европе, Азии и Латинской Америке Валери Эспозито.

Представляя город, она отметила, что Париж и Парижский регион является первым в мире туристическим направлением, которое никогда не стоит на месте. Ежегодно здесь открываются новые музеи, появляются новые возможности для шопинга, обновляется гастрономическая карта города, известного своими многочисленными мишленовскими ресторанами, а календарь международных мероприятий пополняется новыми спортивными и культурными событиями – их в городе ежегодно проводится порядка 3 тысяч. В то же время Турист может приезжать в Париж многократно и каждый раз открывать для себя что-то новое.

Также Валери Эспозито поделилась планами города на ближайшие годы в плане развития туризма. В частности, благодаря Зимним Олимпийским играм, которые должны пройти в Париже в 2024 году, в городе уже сейчас открываются новые отели (хотя и сейчас их здесь более 2 тысяч), рестораны и расширяется транспортная сетка (до 2024 года 14-ю линию метро продлят до аэропорта Орли).

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Кроме того, не так давно Париж взял ориентир на звание «зеленого города», а потому в ближайшие несколько лет тут запланировано открыть новые зеленые зоны и парки, в добавок к уже имеющимся 465. А к 2025 году Париж планируется на 100% обеспечить исключительно экологичными автобусами. Одновременно к 2024 году планируется открыть круговой веломаршрут протяженностью 40 километров, охватывающий весь Париж.

При этом она подчеркнула, что у Парижа довольно удобное положение – как в плане дороги из других стран, так и внутри страны. А потому совсем не обязательно сидеть в Париже весь отпуск, ведь оттуда легко поехать в другие заслуживающие внимания регионы страны, продлив свое «французское приключение».

В то же время присутствующий на презентации посол Франции в Украине Этьен де Понсен напомнил, что авиакомпания Air France с конца марта возобновит выполнение перелетов между Киевом и Парижем с частотой два раза в день в сезоне летней навигации 2020 года.

«Как коренной парижанин могу заявить, что в Париже определенно есть что посмотреть», - добавил посол.

О том, чем может быть интересен туристический Париж, читайте в нашем предыдущем материале.

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