Украина и Узбекистан могут возобновить регулярное авиасообщение

Вопрос возобновления авиасообщения между Украиной и Узбекистаном обсуждается уже несколько лет.

Украина и Узбекистан рассчитывают возобновить регулярное воздушное сообщение между двумя странами с частотой до семи рейсов в неделю для каждой стороны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на итоги встречи заместителя министра инфраструктуры Украины Олега Ющенко с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Алишером Абдуалиевим, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области инфраструктуры и возможности возобновления регулярного воздушного сообщения между двумя странами.

«Украина заинтересована в скорейшем возобновлении регулярного авиасообщения между Украиной и Республикой Узбекистан с частотой семь рейсов в неделю для каждой стороны в соответствии с действующим соглашением между Украиной и Республикой Узбекистан о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта», - цитирует пресс-служба Ющенко.

В свою очередь, первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Алишер Абдуалиев отметил важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области транспортной инфраструктуры и выразил надежду на скорейшее восстановление авиасообщения между Украиной и Узбекистаном.

Также сообщается, что политика Мининфраструктуры в области авиационного транспорта направлена ​​на либерализацию рынка авиаперевозок со странами-партнерами, в том числе с Узбекистаном.

Как сообщал УНИАН, вопрос возобновления авиасообщения между Украиной и Узбекистаном обсуждается уже несколько лет.

В частности, 12 декабря 2017 года Госавиаслужба Украины и Госавианадзор Узбекистана договорились разрешить авиакомпаниям выполнять прямые регулярные рейсы между Ташкентом и Киевом, однако через несколько дней Госавианадзор Узбекистана опроверг эту информацию, заявив, что между сторонами имеются нерешенные вопросы.

В сентябре 2015 года стало известно, что национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways закрывает офис в Киеве.