Авиакомпания airBaltic устроила большую двухнедельную распродажу на рейсы до середины декабря
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила новую масштабную двухнедельную распродажу на все направления почти до конца 2020 года.
Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 18 февраля по 3 марта 2020 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 9 марта по 17 декабря 2020 года.
Читайте такжеВ поездку за впечатлениями: самые яркие события 2020 года в Европе
Из Украины airBaltic предлагает прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова в столицу Латвии - Риги. Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 49 евро в одну сторону и действуют с 9 марта, из Львова - от 99 евро в обе стороны и действуют с 31 марта, из Одессы - от 119 евро в обе стороны и действуют с 30 марта.
Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам около 60 предложений рейсов в страны Европы с пересадками по цене от 59 евро в одну сторону. Например, столько стоит перелет из Киева в Таллинн (Эстония). Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС стартуют от 15 евро.
Как сообщал УНИАН.Туризм, авиакомпания airBaltic приостановила на зиму выполнения рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшила количество перелетов по маршруту Киев-Рига. Впрочем, с конца марта рейсы будут возобновлены на период летней навигации.
Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.