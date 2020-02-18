Авиакомпания airBaltic устроила большую двухнедельную распродажу на рейсы до середины декабря

Сейчас airBaltic выполняет прямые авиарейсы в Ригу из Киева, с конца марта - из Одессы и Львова, а также немало вариантов перелетов с пересадками в страны Европы, акция действует при покупке билетов в период с 18 февраля по 3 марта 2020 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила новую масштабную двухнедельную распродажу на все направления почти до конца 2020 года.

Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 18 февраля по 3 марта 2020 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 9 марта по 17 декабря 2020 года.

Читайте такжеВ поездку за впечатлениями: самые яркие события 2020 года в Европе

Из Украины airBaltic предлагает прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова в столицу Латвии - Риги. Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 49 евро в одну сторону и действуют с 9 марта, из Львова - от 99 евро в обе стороны и действуют с 31 марта, из Одессы - от 119 евро в обе стороны и действуют с 30 марта.

Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам около 60 предложений рейсов в страны Европы с пересадками по цене от 59 евро в одну сторону. Например, столько стоит перелет из Киева в Таллинн (Эстония). Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС стартуют от 15 евро.

Как сообщал УНИАН.Туризм, авиакомпания airBaltic приостановила на зиму выполнения рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшила количество перелетов по маршруту Киев-Рига. Впрочем, с конца марта рейсы будут возобновлены на период летней навигации.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.