Туристов предупреждают: в Карпатах возможен сход лавин
14:55, 16 февраля 2020Новости туризма
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Завтра из-за оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается третий уровень снеголавинной опасности.
В ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности в горах / фото УНИАН
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.
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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.
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