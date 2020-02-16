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Туристов предупреждают: в Карпатах возможен сход лавин

14:55, 16 февраля 2020
Новости туризма
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В ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности в горах / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.

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