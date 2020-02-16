Туристов предупреждают: в Карпатах возможен сход лавин

Завтра из-за оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается третий уровень снеголавинной опасности.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской области.

Читайте такжеС горы Тростян сняли трех травмированных лыжниц с Киевской области

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)», - говорится в сообщении.