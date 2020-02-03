Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на февраль

Средняя месячная температура будет в пределах 0-3° мороза.

Февраль в Украине будет теплее нормы / УНИАН

Средняя температура воздуха в феврале-2020 в Украине будет на 1,5-2,0 º выше нормы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что средняя месячная температура будет в пределах 0-3° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3º тепла, что на 1,5-2,0 º выше средних многолетних значений.

Также в феврале выпадет 22-70 мм осадков, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.

Напомним, погода в начале весны 2020 года в Украине будет холодной, потепление наступит лишь в конце апреля.