Аэропорт "Одесса" завтра приостановит работу из-за реконструкции – источник

Согласно онлайн-табло аэропорта, отменены два завтрашних рейса – из Стамбула и Варшавы.

Международный аэропорт «Одесса» 13 февраля на шесть часов приостановит прием и отправку самолетов из-за реконструкции аэродромного комплекса.

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Об этом УНИАН сообщил информированный сотрудник аэропорта.

По его данным, в связи с реконструкцией, с 11.00 до 17.00 планируется приостановить работу аэропорта.

По другим данным, работа будет приостановлена 9.00 до 15.00.

Запрет действует для всех самолетов.

Согласно онлайн-табло аэропорта, уже отменены два завтрашних рейса – «Turkish Airlines» из Стамбула (Турция) и авиакомпании «LOT Polish Airlines» из Варшавы (Польша). Оба самолета ожидались в 14.10. Также отменены вылеты из Одессы в указанные города.

В аэропорту пока не комментируют данную информацию, телефон пресс-службы не отвечает.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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