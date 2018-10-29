Забастовка грузчиков в аэропорту Брюсселя привела к отмене сотен рейсов

К утру понедельника количество отмененных рейсов достигло 450, вылететь из аэропорта не смогли тысячи пассажиров.

Забастовка грузчиков бельгийской компании Aviapartner в международном аэропорту Брюсселя, продолжающаяся уже пятый день, привела к отмене сотен рейсов. Бастующие недовольны сокращениями и увеличившейся в связи с этим нагрузкой.

Читайте такжеRyanair отменил 250 рейсов по всей Европе из-за забастовки бортпроводников

К утру понедельника, 29 октября, количество отмененных рейсов достигло 450. Вылететь из аэропорта не смогли тысячи пассажиров, а среди авиакомпаний, затронутых забастовкой, числятся: Aer Lingus, British Airways, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Royal Air Maroc, Ryanair и Turkish Airlines, передает kommersant. Национальный бельгийский авиаперевозчик Brussels Airlines пользуется услугами другого оператора багажа, поэтому рейсы этой авиакомпании выполняются в штатном режиме.

Изначально предполагалось, что забастовка закончится в воскресенье. Однако профсоюзу работников и руководству Aviapartner не удалось достичь соглашения в ходе переговоров, и забастовка была продлена до вечера вторника, 30 октября.