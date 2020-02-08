На Германию надвигается ураган "Забине"

Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.

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Германия готовится к сильному урагану «Забине», который по прогнозам обрушится на страну в ночь с воскресенья на понедельник.

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Как сообщает "Немецкая волна", ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час. На общественном транспорте ожидаются серьезные перебои. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn рекомендовал пассажирам, запланировавшим поездки на период с 9 по 11 февраля, перенести их на другое время. В аэропорту Кельн-Бонн закрепляют мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупным транспортным самолетам производят «штормовую заправку» горючим, чтобы сделать их более тяжелыми.

Спасательные и пожарные службы в немецких городах приведены в состояние повышенной готовности.

Синоптики предупреждает, что ураганные порывы ветра могут ломать сучья и валить целые деревья, срывать черепицу с крыши домов.

Ураган «Забине», надвигающийся с Атлантики, достигнет северо-западных районов Германии предположительно около полудня 9 февраля. Метеорологи ожидают, что скорость порывов ветра на северном побережье страны составит до 120 километров в час. К вечеру ураган с порывами ветра от 103 до 118 километров в час достигнет линии Айфель, Нижний Рейн, Саар, а во вторую половину ночи - Баварии.

Наиболее сильные порывы ветра - от 120 до 175 километров в час - ожидаются в горной местности Германии. Во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами. Метеорологи предсказывают, что сильный ветер сохранится в Германии до середины будущей недели. В четверг ожидается подход к Германии нового циклона.