Украина может запретить своим гражданам посещать Китай из-за вспышки коронавируса - СНБО

СНБО призывает украинцев воздерживаться от поездок в Китай.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина может запретить своим гражданам посещать Китай из-за вспышки коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24» во вторник вечером.

«На сегодняшний день ситуация в Китае непростая. Но я не могу сказать, что она такая, что нам нужно вводить какой-то чрезвычайный режим», - заявил Данилов.

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«Мы просим наших граждан, по возможности, ограничить поездки в Китай. Если будет необходимость, мы полностью запретим нашим гражданам посещать Китай», - добавил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что в случае обнаружения коронавируса из Китая на территории Украины, у СНБО есть детальный план действий по каждому направлению. «У нас прописан четкий алгоритм, как мы должны работать в той или иной ситуации. Это касается министерства здравоохранения, пограничников и других служб. Мы все отрабатываем согласно тем нормативам, которые мы на сегодняшний день имеем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет 2-12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.