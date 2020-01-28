Украинская авиакомпания летом запустит регулярный рейс из Винницы на болгарский курорт

Рейсы будут выполнять по воскресеньям в течение летнего туристического сезона.

Украинская авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) откроет новое направление в летний сезон - из Винницы в болгарский Бургас.

Об этом сообщается на сайте аэропорта "Винница".

Первый рейс будет выполнен 7 июня, а последний в сезоне - 13 сентября. Рейсы будут выполняться еженедельно. Продолжительность полета - 1 час 30 минут.

Бургас – второй по величине город на Черноморском побережье Болгарии. Он является главным туристическим центром страны, а его удобное расположение рядом с озерами и историческими городами приводит сюда много туристов. Привлекательность города заключается в роскошных песчаных пляжах, идеально ровном дне моря и чистой воде. Город славится бурной растительностью и прекрасно развитой инфраструктурой.