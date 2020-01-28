Украинская авиакомпания летом запустит регулярный рейс из Винницы на болгарский курорт
15:56, 28 января 2020Новости туризма
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Рейсы будут выполнять по воскресеньям в течение летнего туристического сезона.
"Роза ветров" запускает новый рейс из Винницы / фото УНИАН
Украинская авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) откроет новое направление в летний сезон - из Винницы в болгарский Бургас.
Об этом сообщается на сайте аэропорта "Винница".
Первый рейс будет выполнен 7 июня, а последний в сезоне - 13 сентября. Рейсы будут выполняться еженедельно. Продолжительность полета - 1 час 30 минут.
Рейсы будут выполняться каждое воскресенье / airvinnytsia.com
Бургас – второй по величине город на Черноморском побережье Болгарии. Он является главным туристическим центром страны, а его удобное расположение рядом с озерами и историческими городами приводит сюда много туристов. Привлекательность города заключается в роскошных песчаных пляжах, идеально ровном дне моря и чистой воде. Город славится бурной растительностью и прекрасно развитой инфраструктурой.
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