цей матеріал доступний українською

Украинская авиакомпания летом запустит регулярный рейс из Винницы на болгарский курорт

15:56, 28 января 2020
Новости туризма
107 0
"Роза ветров" запускает новый рейс из Винницы / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте аэропорта "Винница".

Первый рейс будет выполнен 7 июня, а последний в сезоне - 13 сентября. Рейсы будут выполняться еженедельно. Продолжительность полета - 1 час 30 минут.

Рейсы будут выполняться каждое воскресенье / airvinnytsia.com

Бургас – второй по величине город на Черноморском побережье Болгарии. Он является главным туристическим центром страны, а его удобное расположение рядом с озерами и историческими городами приводит сюда много туристов. Привлекательность города заключается в роскошных песчаных пляжах, идеально ровном дне моря и чистой воде. Город славится бурной растительностью и прекрасно развитой инфраструктурой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter