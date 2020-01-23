В аэропортах Турции из-за нового вируса прибывающих из Китая будут проверять в спецкамерах

В настоящее время отменены рейсы из Уханя в Стамбул.

Власти Турции приняли решение усилить меры безопасности из-за распространения опасного коронавируса. В связи с этим всех пассажиров из Китая, будут проверять в термальных камерах.

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Рейсы прямого сообщения с городом Ухань (где зафиксировали вспышку болезни - ред.) отменены, сообщает Anadolu со ссылкой на Минздрав Турции. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, специалисты в аэропортах внимательно проверят всех пассажиров, прибывающих из Китая. Особенно пристально обследуют тех, кто имеет симптомы коронавируса. Однако пока в Турции зафиксированных случаев инфицирования вирусом нет.

"У нас, в частности, есть карантинные комнаты и инспекционные центры в аэропорту. Наша команда внимательно следит за всеми пассажирами, которые прибывают из Китая, особенно за теми, кто имеет трудности с кашлем, дыханием", – сообщил Фахреттин Коджа.

По сообщению министерства, все граждане, прибывающие в аэропорты Турции из Китая, должны проходить через специальные камеры для предотвращения распространения нового вируса, который уже унес жизни 17 человек в китайской провинции Хубэй.

"Все пассажиры, прилетающие из Китая,будут обязаны проходить через тепловые камеры. Отменены рейсы Ухань-Стамбул" которые осуществлялись китайской авиакомпанией", - добавил Коджа.