В Одесской области в 2019 году почти вдвое выросли поступления от туристического сбора

Лидерами по объему туристического сбора среди городов областного значения являются Одесса – 11,6 млн грн и Белгород-Днестровский – 4,7 млн грн.

В Одесской области в 2019 году поступления от туристического сбора возросли, по сравнению с показателями 2018 года, почти в два раза – до 21,4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, доходы от туристического сбора в регионе в январе-декабре прошлого года составили 21,4 млн грн, что на 84,5% больше, чем в 2018 году.

Лидерами по объему туристического сбора среди городов областного значения являются Одесса – 11,6 млн грн и Белгород-Днестровский – 4,7 млн грн.

Как отмечается, в последние годы маршруты города Измаила также стали привлекательными для гостей. В 2019 году туристический сбор в этом городе составил 241,1 тыс. грн, что в 5 раз больше, чем в 2018 году.

Пятерка районов-лидеров по доходам от туристического сбора: Овидиопольский (465,2 тыс. грн), Лиманский (288,9 тыс. грн), Белгород-Днестровский (184,8 тыс.), Килийский (136,6 тыс.), Татарбунарский (117,6 тыс. грн).

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«Кроме того, созданные недавно ОТГ становятся своеобразными точками притяжения. Там создают туристические продукты, которые улучшают туристическую привлекательность. В 2019 году лидерами среди ОТГ стали Шабовская (1 млн грн) и Дальницкая (1,5 млн грн) ОТГ», - сообщили в пресс-службе.

В ОГА напомнили, что туристический сбор является налогом, средства от которого поступают в местные бюджеты. Его ставки устанавливают местные советы в рамках статьи 268 Налогового кодекса Украины. К 1 января 2019 г. ставка сбора ориентировочно составляла 0,5-1% от стоимости всего периода проживания туриста.