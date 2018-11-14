Qatar Airways рассматривает запуск рейсов во Львов

Среди требований катарской авиакомпании - так называемая "пятая свобода" - право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну.

Правительство Катара поддерживает запуск национальным перевозчиком Qatar Airways регулярных авиарейсов в аэропорт Львов.

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Об этом ЦТС сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. По его словам, вопрос увеличения количества прямых рейсов между Украиной и Катаром станет предметом обсуждения во время совместной межправительственной комиссии в Дохе.

"Есть политическая воля, поддержка их правительства (премьер-министра и Министерства транспорта)", - отметил заместитель министра о перспективах запуска соответствующего авиасообщения.

По словам Виктора Довганя,среди требований Qatar Airways - так называемая "пятая свобода" - право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну.