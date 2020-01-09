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Авиакомпания airBaltic устроила масштабную распродажу на рейсы почти до конца 2020 года

13:10, 09 января 2020
Новости туризма
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airBaltic подготовила две недели скидок / Иллюстрация REUTERS

Согласно информации на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в период с 9 по 23 января 2020 года. Распространяется она на рейсы, которые будут выполняться с 23 января по 17 декабря 2020 года.

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Из Украины airBaltic предлагает прямые рейсы из Киева, Одессы и Львова до столицы Латвии - Риги. Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 49 евро в одну сторону и действуют с 23 января, из Львова - от 49 евро в одну сторону и действуют по 31 марта, из Одессы - от 119 евро в обе стороны и действуют с 30 марта.

Кроме того, авиакомпания предлагает украинским посажирам около 60 предложений рейсов в страны Европы с пересадками по цене от 59 евро. Например, столько стоит перелет из Киева в Таллинн (Эстония) или Вильнюс (Литва). Цены на билеты на рейсы airBaltic внутри ЕС стартуют от 15 евро.

Как сообщал УНИАН.Туризм, авиакомпания airBaltic приостановила на зиму выполнения рейсов из Одессы и Львова в Ригу, а также уменьшила количество перелетов по маршруту Киев-Рига. Впрочем, с конца марта рейсы будут возобновлены на период летней навигации.

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Теги: #Латвия#Рига#airBaltic#скидки на авиабилеты#путешествия по Европе