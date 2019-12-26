Дубайское метро ограничило норму провоза багажа

В период зимних каникул каждому пассажиру Дубайского метро разрешено провозить только 2 чемодана.

Дубайское метро ограничило норму провоза грузов на период рождественских праздников – до двух багажных мест на пассажира.

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Уточняется, что один из чемоданов должен умещаться в багажную полку в салоне самолета, то есть речь идет о ручной клади, передают russianemirates.com.

Нормы будут действовать до 2 января 2020 года и распространяются преимущественно на пассажиров, путешествующих в Дубайский международный аэропорт (Терминал 1 и 3) или прибывших из него в Дубай. В Комитете по дорогам и транспорту Дубая уточнили, что комфорт пассажиров является их приоритетом.

Ожидается, что в период с 19 декабря 2019 года по 6 января 2020 года Дубайский международный аэропорт обслужит более 5 млн пассажиров, в связи с чем Дубайское метро также продлит часы работы.

Так, 27 и 28 декабря «красная» ветка метро от станции Rashidiya до станции DMCC будет работать с 05.00 до 03.30, а «зеленая» – с 05.30 до 03.30. В новогоднюю ночь обе ветки будут работать круглосуточно, а 2 и 3 января – с 05.30 до 03.30.