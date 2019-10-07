Авиакомпания flydubai почти в два раза увеличила частоту рейсов в Украину

Осуществлять рейсы в Украину flydubai начала в 2011 году и за это время перевезла более 1,3 млн пассажиров.

Авиакомпания flydubai (ОАЭ), позиционирующая себя как лоукостер, увеличила частоту рейсов в Украину с 9 до 17 рейсов в неделю.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, с 1 октября 2019 года авиакомпания осуществляет по два рейса ежедневно в международный аэропорт «Борисполь» в Киеве и по три рейса в неделю в международный аэропорт «Одесса».

По словам старшего вице-президента по коммерческим операциям авиакомпании flydubai Джейхуна Эфенди, осуществлять рейсы в Украину flydubai начала в 2011 году и за это время перевезла более 1,3 млн пассажиров.

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«Увеличенная частота рейсов предоставляет украинским пассажирам большую гибкость при планировании путешествий в популярные среди туристов места через крупный авиаузел – Международный аэропорт Дубая, особенно в период новогодних праздников», - цитирует пресс-служба Эфенди.

Также отмечается, что начиная с 10 декабря 2019 года авиакомпания запустит два новых направления в Юго-Восточной Азии: Краби (Таиланд) и Янгон (Мьянма).

Справка УНИАН. Авиакомпания flydubai осуществляет более 1400 рейсов в неделю из Дубая по 90 маршрутам в 48 странах, включая такие популярные направления среди украинских путешественников, как Дубай (ОАЭ), Коломбо (Шри-Ланка), Катманду (Непал) и Занзибар (Танзания).