Садовый заявил о готовности Львова бороться за зимнюю Олимпиаду-2030

Мэр считает, что для проведения Олимпиады Львов уже имеет стадион и современные дороги.

Львов готов побороться за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году и проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

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Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, такое заявление сделал городской голова Львова Андрей Садовый во время открытой встречи с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

«Когда проводятся Олимпийские игры, для Международного олимпийского комитета очень важна инфраструктура города, ведь большинство финансовых затрат на проведение соревнований - это, собственно, инфраструктурная составляющая, которая остается и после. Так произошло и после Евро-2012: сегодня Львов имеет современный стадион, современные дороги», - отметил мэр города.

Садовый подчеркнул, что для качественного проведения мероприятия такого уровня Украине еще предстоит много поработать.

«Впрочем, еще есть достаточно времени, чтобы достичь такого состояния, а в контексте работы, которая предварительно была проведена, Львов уже имеет определенные мысли и наработки, которые могут стать основой для дальнейшей работы», - считает он.

Городской голова подчеркнул, что в городе есть построенный стадион «Арена Львов» и его частичная модернизация позволит ему быть тем местом, где можно проводить открытие Олимпиады.

«Также у нас зарезервирован участок для крупного медиа-центра, а это практически выставочный зал. То есть это сооружение двойного назначения. Ну, и не забываем, конечно, о наших Карпатах. Были проведены очень серьезные исследования, серьезные подготовительные работы. То есть это будет таких 3-4 локации Львовской области, возможно еще Франковская область сможет присоединиться. Поэтому мы сейчас это все реанимируем. Главное, что есть благословение Национального олимпийского комитета», - сказал Садовый.

Как сообщал УНИАН, в июле президент Владимир Зеленский на территории государственного предприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» заявил, что Украине необходимо разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Со своей стороны, президент НОК Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

В то же время Бубка отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в Украине одни из следующих зимних или летних юношеских Олимпийских игр.