В Киеве из-за сильного тумана вновь задерживаются авиарейсы (видео)

В аэропорту "Кив" рейсы в среднем задерживаются на час-два, согласно табло вылета/прилета.

Киев окутал плотный туман. Видимость на дорогах местами не превышает 50 метров. В столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) начались задержки рейсов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В аэропорту сегодня более людно, чем обычно. Все люди ожидают свои рейсы. Они с пониманием относятся к задержкам, но все же переживают, ведь пришлось отложить некоторые планы. В среднем рейсы задерживаются на час-два, согласно табло вылета/прилета.

В аэропорту "Борисполь" туман тоже есть, но рейсы выполняются более-менее вовремя, с небольшими задержками.

Учитывая ситуацию, администрация обоих аэропортов рекомендует пассажирам следить за онлайн-табло на их сайтах и планировать свой путь до аэродрома в связи со всеми сообщениями.

Как сообщал УНИАН, в столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) 23 октября были отменены несколько рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.