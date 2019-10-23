Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за густого тумана

Еще ряд рейсов перенаправлен в аэропорт "Борисполь".

В столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны) сегодня, 23 октября, были отменены несколько рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Коррективы в расписание внес туман густой туман, ветер и ограниченная видимость, которые наблюдаются в Киеве и области.

В связи с этим были отменены такие рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines) и Минск 2847 (Belavia).

Рейсы в Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air Катовице W1277 (Wizz Air), Ригу W6280 (Wizz Air), Вену W6128 (Wizz Air) перенаправили в запасной аэродром в "Борисполь".

Борт из Неаполя (Ernest) приземлился в аэропорту Львова.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменен утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

Как сообщал УНИАН, во Львовском аэропорту из-за сильного тумана не смогли приземлиться два самолета, еще несколько вылетели из своих аэропортов с задержкой.