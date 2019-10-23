Синоптики предупреждают украинцев о сильном тумане

09:46, 23 октября 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Утром 23 октября по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине зимой

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 октября утром в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, с 28 октября ожидается похолодание, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

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Теги: #погода#смог#туман
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