На территории Версальского дворца откроют отель
10:54, 21 октября 2019Новости туризма
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Стоимость номера пока неизвестна.
На территории Версальского дворца откроют отель / фото en.chateauversailles.fr
В Париже на территории Версальского дворца откроют отель Le Grand Contrôle Airelles Château de Versailles.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на thespaces.com.
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Проект сооружения разработал архитектор и дизайнер Кристофер Толлемер.
Отель откроют весной 2020 года. В нем 14 номеров. Гости смогут любоваться окружающими садами и оранжереей дворца.
Кроме того, на территории планируют открыть ресторан, шеф-поваром которого назначат Алена Дюкасса. Также откроют бассейн и оздоровительный центр.
Напомним, Google запустил бесплатный виртуальный тур по Версалю.
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