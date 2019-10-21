Стоимость номера пока неизвестна.

В Париже на территории Версальского дворца откроют отель Le Grand Contrôle Airelles Château de Versailles.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на thespaces.com.

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Проект сооружения разработал архитектор и дизайнер Кристофер Толлемер.

Отель откроют весной 2020 года. В нем 14 номеров. Гости смогут любоваться окружающими садами и оранжереей дворца.

Кроме того, на территории планируют открыть ресторан, шеф-поваром которого назначат Алена Дюкасса. Также откроют бассейн и оздоровительный центр.

Напомним, Google запустил бесплатный виртуальный тур по Версалю.