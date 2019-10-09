На праздники в Альпы: SkyUp запускает зимние рейсы из Киева в австрийский Зальцбург

Всего будет выполнено пять рейсов, билет можно купить только в оба конца с возвращением через неделю.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал зимние рейсы в австрийский Зальцбург, расположенный в окружении Восточных Альп, где сосредоточено немало горнолыжных баз.

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"Вжух-вжух, вжух-вжух. Вы едете с горы, под ногами снег, а вокруг - ослепительно-белые Альпы. Теперь это может стать вашей историей. Ведь SkyUp Airlines анонсирует зимние рейсы в Зальцбург!", - говорится в сообщении авиакомпании на официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению, всего у SkyUp запланировано пять вылетов из Киева: 28 декабря 2019 года, а также 4, 11, 18 и 26 января 2020 года.

При этом билет можно купить только в оба конца с возвращением через неделю. Цены за пакет "Киев - Зальцбург - Киев" стартуют от 6 437 гривен без багажа.

К слову, ранее УНИАН.Туризм рассказывал в большом материале, что стоит посмотреть туристам в Зальцбурге.