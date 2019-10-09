Горные курорты в Румынии засыпало снегом (видео)

Кое-где снега намело до 20 сантиметров.

На горных курортах в Румынии неожиданно налетела метель – южные Карпаты засыпало снегом.

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Отмечается, что больше всего досталось туристам, которые ехали по Трансальпине – по самой высокой и самой длинной дороге страны, известной еще как «дорога дьявола». Автодорога превратилась в настоящий каток. В связи с этим ее перекрыли, а коммунальщики взялись срочно расчищать путь и посыпать его специальной смесью. В результате многим пришлось оставаться на ночлег в местных гостиницах и ждать, пока непогода не утихнет.

Кое-где снега насыпало до 20 сантиметров, столбики термометров опустились до отметки -7. И хотя туристы такого снегопада не ожидали, кое-кто обрадовался зимним пейзажам и возможностью раньше открыть лыжный сезон.

Как сообщал УНИАН, Карпаты покрыло первым пухлым снегом.