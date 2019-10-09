Горные курорты в Румынии засыпало снегом (видео)
На горных курортах в Румынии неожиданно налетела метель – южные Карпаты засыпало снегом.
Читайте такжеПогода на сегодня: в Украине будет холодно, местами пройдут дожди (карта)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что больше всего досталось туристам, которые ехали по Трансальпине – по самой высокой и самой длинной дороге страны, известной еще как «дорога дьявола». Автодорога превратилась в настоящий каток. В связи с этим ее перекрыли, а коммунальщики взялись срочно расчищать путь и посыпать его специальной смесью. В результате многим пришлось оставаться на ночлег в местных гостиницах и ждать, пока непогода не утихнет.
Кое-где снега насыпало до 20 сантиметров, столбики термометров опустились до отметки -7. И хотя туристы такого снегопада не ожидали, кое-кто обрадовался зимним пейзажам и возможностью раньше открыть лыжный сезон.
Как сообщал УНИАН, Карпаты покрыло первым пухлым снегом.