Борщ и свиные ушки: Киев попал в рейтинг самых привлекательных гастротуров Европы

Киевские блюда назвали недооцененными.

Киев попал в рейтинг самых привлекательных мест Европы по гастрономическому туризме.

Об этом сообщается на сайте independent.co.uk.

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"Киевские блюда - бесспорно, недооценены. Туристам в украинской столице стоит попробовать не только котлету по-киевски, но и борщ,"свиные ушки", вареники с соусом, посетить ресторан "Софа", посмотреть Андреевский спуск, напоминающий Монмартр", - говорится в сообщении.

Известно, что в восьмерку самых привлекательных мест Европы попали город Марсель (Прованс) во Франции, Ибица в Испании, итальянские горные курорты Курмайор и Альта Бадиа, греческие Афины и мальтийская Валетта.