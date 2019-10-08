Борщ и свиные ушки: Киев попал в рейтинг самых привлекательных гастротуров Европы
19:09, 08 октября 2019Новости туризма
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Киевские блюда назвали недооцененными.
Туристам рекомендуют попробовать борщ / википедия
Киев попал в рейтинг самых привлекательных мест Европы по гастрономическому туризме.
Об этом сообщается на сайте independent.co.uk.
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"Киевские блюда - бесспорно, недооценены. Туристам в украинской столице стоит попробовать не только котлету по-киевски, но и борщ,"свиные ушки", вареники с соусом, посетить ресторан "Софа", посмотреть Андреевский спуск, напоминающий Монмартр", - говорится в сообщении.
Известно, что в восьмерку самых привлекательных мест Европы попали город Марсель (Прованс) во Франции, Ибица в Испании, итальянские горные курорты Курмайор и Альта Бадиа, греческие Афины и мальтийская Валетта.
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